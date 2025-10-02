Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कीर स्टार्मर बने सबसे अनपॉपुलर ब्रिटिश पीएम, सालभर में ही बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

Starmer's Unwanted Record: ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमार ने सालभर में ही पीएम के तौर पर एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्या है यह रिकॉर्ड? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 02, 2025

Keir Starmer

Keir Starmer (Photo - ANI)

लेबर पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) को पीएम के तौर पर एक साल पूरा हो चुका है लेकिन सालभर में ही उन्होंने ब्रिटिश पीएम के तौर पर एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्टार्मर ब्रिटेन के इतिहास में अब तक के सबसे अनपॉपुलर पीएम बन गए हैं। यह वही स्टार्मर हैं जिनकी पार्टी ने सिर्फ 15 महीने पहले ब्रिटिश संसदीय इतिहास में इस सदी की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ब्रिटेन में सिर्फ 13% लोग ही उनसे संतुष्ट हैं, जबकि 79% मतदाता उनसे असंतुष्ट बताए जा रहे हैं।

बिना दिल जीते सिर्फ चुनावी थी स्टार्मर की जीत

ब्रिटेन में चुनाव में लेबर पार्टी ने लगभग दो-तिहाई सीटें जीतीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वोट सिर्फ एक-तिहाई ही पड़े थे। यानी कि कुल मतदाताओं में से सिर्फ हर पांचवां ब्रिटिश नागरिक ही लेबर के साथ था। राजनीति के जानकार जॉन कर्टिस इसे ’लवलेस लैंडस्लाइड’ कहते हैं। इसका मतलब है जनता का दिल जीते बिना बड़ी जीत हासिल करना।

लेबर पार्टी का हो रहा पतन?

स्टार्मर की नीतियों से न सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, बल्कि उनकी लेबर पार्टी भी जनता का भरोसा खो रही है। चुनाव के दौरान जो लेबर पार्टी ज़्यादातर ब्रिटिश जनता की पहली पसंद थी, अब उसका पतन होता दिख रहा है।

स्टार्मर के पास आगे क्या विकल्प?

ब्रिटिश जनता का भरोसा वापस जीतना स्टार्मर के लिए अब आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर लेबर पार्टी अपनी नीतियों के सुधार के लिए ठोस रोडमैप पेश नहीं करते तो 2029 के चुनाव में पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन में कई लोग तो अभी से स्टार्मर के इस्तीफे की मांग उठाने लगे हैं।

ये भी पढ़ें

सऊदी अरब के रेगिस्तान में मिले ऊंट-हिरण के 12,000 साल पुराने चित्र
विदेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Oct 2025 12:56 pm

Published on:

02 Oct 2025 12:50 pm

Hindi News / World / कीर स्टार्मर बने सबसे अनपॉपुलर ब्रिटिश पीएम, सालभर में ही बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश में डर के साये में दुर्गा पूजा: शेख हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bangladesh Durga Puja
विदेश

आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 8 लोगों की मौत

RSF drone strike
विदेश

PoK में हिंसा का चौथा दिन: 12 मौतें, 200 से ज्यादा घायल, आखिर सड़कों पर क्यों उतरा कश्मीरी आक्रोश? लगातार सुलग रही आग

विदेश

भारत-फ्रांस डिफेंस पॉवर: क्या 22वीं वायु सेना वार्ता से बदलेगा रक्षा का भविष्य ?”

India-France Defense Cooperation
विदेश

सऊदी अरब के रेगिस्तान में मिले ऊंट-हिरण के 12,000 साल पुराने चित्र

Discovery in Saudi Arabian desert
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.