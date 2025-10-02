कीर स्टार्मर बने सबसे अनपॉपुलर ब्रिटिश पीएम, सालभर में ही बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

लेबर पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) को पीएम के तौर पर एक साल पूरा हो चुका है लेकिन सालभर में ही उन्होंने ब्रिटिश पीएम के तौर पर एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्टार्मर ब्रिटेन के इतिहास में अब तक के सबसे अनपॉपुलर पीएम बन गए हैं। यह वही स्टार्मर हैं जिनकी पार्टी ने सिर्फ 15 महीने पहले ब्रिटिश संसदीय इतिहास में इस सदी की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ब्रिटेन में सिर्फ 13% लोग ही उनसे संतुष्ट हैं, जबकि 79% मतदाता उनसे असंतुष्ट बताए जा रहे हैं।