सऊदी अरब के रेगिस्तान में मिले ऊंट-हिरण के 12,000 साल पुराने चित्र

जर्मनी की पुरातत्वविद मारिया ग्वाग्निन ने सऊदी अरब के रेगिस्तान में मिले 12,000 साल पुराने ऊंट, हिरण और अन्य जानवरों के नक्काशीदार चित्र के बारे में कहा कि सिर्फ एक पत्थर से इतने बारीक चित्र बनाना असाधारण कौशल का काम है। इन जानवरों की आकृतियों और खुदाई में मिले औजारों से पता चलता है कि लोग इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों की अनुमानित अवधि से लगभग 2,000 साल पहले से रहते थे। अभी यह साफ नहीं है कि उन्होंने इतनी शुष्क परिस्थितियों में पानी और भोजन की व्यवस्था कैसे की।