पीएम मोदी से मिलने दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन

पुतिन का यह दौरा वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए होगा। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे से अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को झटका लगना तय है। ट्रंप लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया है। इसमें से 25% सिर्फ यह कहकर लगाया गया है क्योंकि भारत, रूस से तेल खरीद रहा है। हालांकि ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। पुतिन के दौरे को पीएम मोदी का एक ऐसा 'मास्टरस्ट्रोक' माना जा रहा है जिससे भारत-रूस के बीच संबंध मज़बूत होंगे, डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड समेत कई सेक्टर्स में पार्टनरशिप और बढ़ेगी और साथ ही ट्रंप को भी झटका लगेगा।