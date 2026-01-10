बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, पीटने के बाद खिलाया जहर

ताजा मामला 8 जनवरी का है, जब सुनामगंज जिले के दिराई उपज़िला के भंगदोहोर गांव में रहने वाले जॉय महापात्रो नामक एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार, जॉय को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर अमीरुल इस्लाम नामक एक स्थानीय मुस्लिम युवक ने उसे जहर खिला दिया। गंभीर हालत में जॉय को सिलहट एमएजी उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।