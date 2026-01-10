मादुरो के बाद पुतिन को गिरफ्तार करेगा अमेरिका ? ट्रंप ने कहा, ‘मैं निराश हूं…’

Tensions Between US and Russia: अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका लगातार इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात की। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए कोई मिशन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। मीडिया द्वारा यह सवाल यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के एक विवादित बयान के बाद पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका तानाशाहों से निपटना जानता है। उसे पता है अगला कदम क्या लेना है। जेलेंस्की की यह टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के संदर्भ में थी।