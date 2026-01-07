7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिका ने किया रूस के तेल जहाज पर कब्जा: हफ्तों की खोज के बाद हाथ आया वेनेजुएला से जुड़ा टैंकर

US Seizes Russian Oil Tanker: अमेरिका रूसी जहाज को पकड़ने के लिए कई हफ्तों से जुटा हुआ था। अमेरिका के द्वारा जहाज को कब्जे में लेने के बाद यह घटना हाल के वर्षों में उन दुर्लभ घटनाओं में शामिल हो गई है जब अमेरिकी सेना ने रूसी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज को जब्त करने का प्रयास किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 07, 2026

Trump Venezuela Oil

अमेरिका ने किया रूस के तेल जहाज पर कब्जा (Photo-IANS)

Venezuela Oil Tanker: वेनेजुएला के बाद अमेरिका रूसी ध्वज वाले जहाज के पीछे पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि यह तेल टैंकर वेनेजुएला का है। जहाज को कब्जे में लेने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने इस विषय पर मीडिया कर्मियों से बात की थी और कहा कि अमेरिका बेला-1 नामक जहाज का पीछा कर रहा है। इस जहाज को पिछले महीने अमेरिकी तटरक्षक बल ने पहली बार रोका था। हालांकि, उस समय जहाज अमेरिकी नाकाबंदी से बच निकला था।

अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया था कि अमेरिकी नाकाबंदी के बाद इस जहाज को रूसी ध्वज के तहत पंजीकृत कर दिया गया। अब इसे मरीनरा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारी ने बताया कि यह सर्च अभियान अमेरिकी तटरक्षक बल और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।

आखिर मिल गया जहाज

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि वेनेजुएला के तेल निर्यात को रोकने के वाशिंगटन के लगातार प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह से अधिक समय तक अटलांटिक महासागर में पीछा करने के बाद अमेरिका ने बुधवार को रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को आखिर जब्त कर लिया है।

अमेरिका रूसी टैंकर के पीछे पड़ा

अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका दो सप्ताह से अधिक समय से अटलांटिक महासागर में निगरानी कर रहा है। इस दौरान अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े रूसी झंडे वाले तेल टैंकर के पीछे पड़ा हुआ था। अमेरिका इस तेल टैंकर को पकड़कर अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अमेरिका यह गतिविधि ऐसे समय में कर रहा है, जब रूसी नौसेना की संपत्तियां उस क्षेत्र में सक्रिय बताई जा रही हैं। इनमें रूसी पनडुब्बी और युद्धपोत शामिल बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की यह हरकत भारी पड़ सकती है।

हेलीकॉप्टर की मदद से जहाज पर कब्जा

अमेरिका द्वारा जहाज को कब्जे में लेने से पहले रूसी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका की नौसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रूसी टैंकर मरीनरा पर चढ़ने का प्रयास किया था। रूसी मीडिया ने इन दावों की तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें कथित तौर पर एक हेलीकॉप्टर जहाज के करीब मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही मीडिया ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिकी तटरक्षक बल टैंकर का पीछा कर रहा है। साथ ही टैंकर को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है।

रूस और US के बीच तनाव बढ़ने की आशंका

इस घटनाक्रम पर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि टैंकर को जब्त करने के प्रयास से मॉस्को और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। साथ ही, अधिकारियों ने दावा किया कि इस जहाज को पहले भी चेतावनी दी थी। हालांकि, यह जहाज पहले प्रतिबंधित जहाजों पर लगाए गए अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी से बचने में कामयाब हो गया था। साथ ही, जहाज में मौजूद अधिकारियों ने अमेरिकी तटरक्षक बल के बार-बार जहाज पर चढ़ने के अनुरोधों को ठुकरा दिया था।

ये भी पढ़ें

मारिया मचाडो बनना चाहती है वेनेजुएला की राष्ट्रपति: ट्रंप ने किया था “इज्जत नहीं है” का दावा
विदेश
Maria Corina Machado

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 09:34 pm

Hindi News / World / अमेरिका ने किया रूस के तेल जहाज पर कब्जा: हफ्तों की खोज के बाद हाथ आया वेनेजुएला से जुड़ा टैंकर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को लेकर किया बड़ा दावा, कहा- डोनाल्ड प्लीज…

Trump tariffs,French drug prices,Most Favoured Nation policy,prescription drug prices,
विदेश

Dark Web Horror: ऑनलाइन 'मौत का सामान' बेचने वाले को 14 साल की जेल, दो युवाओं की जान लेने वाला 'शिकारी' पकड़ा

Miles Cross Sentencing 2026
विदेश

वेनेजुएला तेल पर ट्रंप का विवादित बयान, कंपनियों को टैक्सपेयर सब्सिडी का ऑफर

Trump Venezuela Oil
विदेश

Venezuela Attack: ट्रंप बोले, अमेरिका को वेनेजुएला से 2.8 अरब डॉलर मूल्य का 50 मिलियन बैरल तेल मिलेगा

US Venezuela Tension
विदेश

Viral Video Mystery: कौन है उमैर? पायल गेमिंग के बाद सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहा है यह वीडियो

Umair Viral Video Clip
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.