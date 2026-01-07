अमेरिका ने किया रूस के तेल जहाज पर कब्जा: हफ्तों की खोज के बाद हाथ आया वेनेजुएला से जुड़ा टैंकर

अमेरिका द्वारा जहाज को कब्जे में लेने से पहले रूसी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका की नौसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रूसी टैंकर मरीनरा पर चढ़ने का प्रयास किया था। रूसी मीडिया ने इन दावों की तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें कथित तौर पर एक हेलीकॉप्टर जहाज के करीब मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही मीडिया ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिकी तटरक्षक बल टैंकर का पीछा कर रहा है। साथ ही टैंकर को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है।