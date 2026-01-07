अमेरिका ने किया रूस के तेल जहाज पर कब्जा: हफ्तों की खोज के बाद हाथ आया वेनेजुएला से जुड़ा टैंकर

अमेरिका ने किया रूस के तेल जहाज पर कब्जा (Photo-IANS)
Venezuela Oil Tanker: वेनेजुएला के बाद अमेरिका रूसी ध्वज वाले जहाज के पीछे पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि यह तेल टैंकर वेनेजुएला का है। जहाज को कब्जे में लेने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने इस विषय पर मीडिया कर्मियों से बात की थी और कहा कि अमेरिका बेला-1 नामक जहाज का पीछा कर रहा है। इस जहाज को पिछले महीने अमेरिकी तटरक्षक बल ने पहली बार रोका था। हालांकि, उस समय जहाज अमेरिकी नाकाबंदी से बच निकला था।
अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया था कि अमेरिकी नाकाबंदी के बाद इस जहाज को रूसी ध्वज के तहत पंजीकृत कर दिया गया। अब इसे मरीनरा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारी ने बताया कि यह सर्च अभियान अमेरिकी तटरक्षक बल और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि वेनेजुएला के तेल निर्यात को रोकने के वाशिंगटन के लगातार प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह से अधिक समय तक अटलांटिक महासागर में पीछा करने के बाद अमेरिका ने बुधवार को रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को आखिर जब्त कर लिया है।
अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका दो सप्ताह से अधिक समय से अटलांटिक महासागर में निगरानी कर रहा है। इस दौरान अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े रूसी झंडे वाले तेल टैंकर के पीछे पड़ा हुआ था। अमेरिका इस तेल टैंकर को पकड़कर अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अमेरिका यह गतिविधि ऐसे समय में कर रहा है, जब रूसी नौसेना की संपत्तियां उस क्षेत्र में सक्रिय बताई जा रही हैं। इनमें रूसी पनडुब्बी और युद्धपोत शामिल बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की यह हरकत भारी पड़ सकती है।
अमेरिका द्वारा जहाज को कब्जे में लेने से पहले रूसी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका की नौसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रूसी टैंकर मरीनरा पर चढ़ने का प्रयास किया था। रूसी मीडिया ने इन दावों की तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें कथित तौर पर एक हेलीकॉप्टर जहाज के करीब मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही मीडिया ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिकी तटरक्षक बल टैंकर का पीछा कर रहा है। साथ ही टैंकर को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है।
इस घटनाक्रम पर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि टैंकर को जब्त करने के प्रयास से मॉस्को और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। साथ ही, अधिकारियों ने दावा किया कि इस जहाज को पहले भी चेतावनी दी थी। हालांकि, यह जहाज पहले प्रतिबंधित जहाजों पर लगाए गए अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी से बचने में कामयाब हो गया था। साथ ही, जहाज में मौजूद अधिकारियों ने अमेरिकी तटरक्षक बल के बार-बार जहाज पर चढ़ने के अनुरोधों को ठुकरा दिया था।
