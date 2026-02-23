Mexico Cartel Violence: ‘El Mencho’ के एनकाउंटर और मैक्सिको में हिंसा भड़कने के बाद जानें वहां फंसे 8,000 Indians का क्या है हाल ?

Indian Embassy advisory: मैक्सिको की सेना के एक बड़े खुफिया ऑपरेशन में देश के सबसे खूंखार ड्रग माफिया और 'जालिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल' (CJNG) के सरगना नेमेसियो ओसेगेरा सर्वेंट्स उर्फ 'एल मेन्चो' (El Mencho death) को मार गिराने के हाई-प्रोफाइल एनकाउंटर के तुरंत बाद पूरे मैक्सिको में कार्टेल के गुंडों ने भारी बवाल मचा दिया है। कई राज्यों में आगजनी, हाईवे जाम और गोलीबारी की हिंसक घटनाएं (Mexico drug cartel violence) हो रही हैं। इस तनावपूर्ण और बिगड़ते माहौल के बीच, मैक्सिको में काम कर रहे और रह रहे हजारों भारतीय नागरिकों (Indians in Mexico) की सुरक्षा को लेकर भारत में उनके परिवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं।