‘जैसे भी संभव हो ईरान से निकलें’…भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर अगली अहम बैठक 26 फरवरी को जिनेवा (Geneva) में होने जा रही है। इसकी पुष्टि ओमान (Oman) के विदेश मंत्री ने की, जिन्होंने पहले भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। वार्ता का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई सहमति बनाना है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि न्यूक्लियर समझौते पर सहमति नहीं बनी तो परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। ईरान की ओर से भी संकेत दिए गए हैं कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है।