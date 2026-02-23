पाकिस्तानी पुलिस ने 5 आतंकियों का किया एनकाउंटर, ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए उतारा मौत के घाट

पाकिस्तान (Pakistan) में तेज़ी से बढ़ रहे आतंकवाद (Terrorism) को रोकने के लिए सेना और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हैं। यूं तो पाकिस्तान में आतंकवाद और आतंकियों को लंबे समय से संरक्षण मिलता आया है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बढ़ते मामलों की वजह से देश में स्थिति काफी गंभीर हो गई है और इसी वजह से अब सेना और पुलिस आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। हाल ही में एक बार फिर पाकिस्तानी पुलिस को आतंकियों के खिलाफ कामयाबी मिली है।