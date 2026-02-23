23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

विदेश

पाकिस्तानी पुलिस ने 5 आतंकियों का किया एनकाउंटर, ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए उतारा मौत के घाट

पाकिस्तान में पुलिस को आतंकियों के खिलाफ एक बार फिर कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी पुलिस ने 5 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 23, 2026

Pakistan police

Pakistan police (Photo - IANS)

पाकिस्तान (Pakistan) में तेज़ी से बढ़ रहे आतंकवाद (Terrorism) को रोकने के लिए सेना और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हैं। यूं तो पाकिस्तान में आतंकवाद और आतंकियों को लंबे समय से संरक्षण मिलता आया है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बढ़ते मामलों की वजह से देश में स्थिति काफी गंभीर हो गई है और इसी वजह से अब सेना और पुलिस आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। हाल ही में एक बार फिर पाकिस्तानी पुलिस को आतंकियों के खिलाफ कामयाबी मिली है।

दोनों पक्षों में ताबड़तोड़ गोलीबारी

पाकिस्तानी पुलिस ने रविवार को बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के पिशीन (Pishin) जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। अफगानिस्तान (Afghanistan) की बॉर्डर के पास स्थित इस जिले में एक रिफ्यूजी कैंप के पास एक इलाके में आतंकियों के होने की खबर पुलिस को मिल गई। ऐसे में पुलिस ने काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया। आतंकियों के ठिकाने पर पहुंचकर पाकिस्तानी पुलिस और सीटीडी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में आतंकियों ने भी जमकर गोलीबारी की।

पाकिस्तानी पुलिस ने 5 आतंकियों का किया एनकाउंटर

पाकिस्तानी पुलिस के आगे आतंकियों की ज़्यादा देर नहीं चली। पाकिस्तानी पुलिस ने 5 आतंकियों का एनकाउंटर करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनमें से एक आतंकी ने तो गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बम से उड़ा दिया।

आतंकी कर रहे थे हमले साजिश

पाकिस्तानी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिन आतंकियों का एनकाउंटर किया गया, वो क्षेत्र में पुलिस मुख्यालय और एक कैडेट कॉलेज पर हमले की साजिश कर रहे थे। आतंकियों के ठिकाने से एक वाहन मिला, जिससे भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं।

