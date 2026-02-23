भारत के पड़ोस में छिड़ सकता है युद्ध? पाकिस्तानी हमलों में 70 लोगों की मौत के बाद बदला ले सकता है तालिबान

भारत (India) के पड़ोस में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रविवार को देर रात पाकिस्तान (Pakistan) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) में हवाई हमले कर दिए, जिससे हाहाकार मच गया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि सेना के हवाई हमलों में करीब 7 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें 70 आतंकी मारे गए। हालांकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई निर्दोष लोग भी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के बाद दोनों देशों में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है।