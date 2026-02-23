23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

विदेश

भारत के पड़ोस में छिड़ सकता है युद्ध? पाकिस्तानी हमलों में 70 लोगों की मौत के बाद बदला ले सकता है तालिबान

Pakistan-Afghanistan Conflict: पाकिस्तान ने रविवार को देर रात अफगानिस्तान में हवाई हमले कर दिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 23, 2026

War could happen between Pakistan and Afghanistan

War could happen between Pakistan and Afghanistan

भारत (India) के पड़ोस में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रविवार को देर रात पाकिस्तान (Pakistan) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) में हवाई हमले कर दिए, जिससे हाहाकार मच गया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि सेना के हवाई हमलों में करीब 7 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें 70 आतंकी मारे गए। हालांकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई निर्दोष लोग भी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के बाद दोनों देशों में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है।

भारत के पड़ोस में छिड़ सकता है युद्ध?

अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले के बाद दोनों देशों में युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। पिछले करीब दो साल में कई बार पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। कई दौर की वार्ताओं के बावजूद दोनों देशों में शांति पर सहमति नहीं बन पाई है। पाकिस्तान के हमले से तालिबान (Taliban) काफी गुस्से में है और जल्द ही बदला लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है।

भारत ने की हमले की निंदा

भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने बयान जारी करते हुए कहा कि रमजान के महीने में पाकिस्तानी हमलों से महिलाओं, बच्चों समेत निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है, जो अत्यंत निंदनीय है। भारत ने इसे पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने और बाहरी रूप देने की एक और कोशिश बताया। साथ ही अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया गया।

Hindi News / World / भारत के पड़ोस में छिड़ सकता है युद्ध? पाकिस्तानी हमलों में 70 लोगों की मौत के बाद बदला ले सकता है तालिबान

