दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे लोग…पाकिस्तान में 11 साल में सबसे ज्यादा गरीबी, हालात हुए बदतर

Economic Crisis Pakistan: पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लाखों लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक, देश में गरीबी 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और करीब 29% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर है। यह आंकड़ा बताता है कि पाकिस्तान का आर्थिक संकट कितना गहरा गया है और आम लोगों के लिए हालात किस कदर मुश्किल होते जा रहे हैं।