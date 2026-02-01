चीन से सीधे उलझने के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार! इस इलाके में घुसे जंगी जहाज, बौखलाए ड्रैगन ने उठाया ये खौफनाक कदम!

China PLA : ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही ठनी हुई है, और अब इस आग में घी डालने का काम हो गया है। अमेरिका के एक करीबी सहयोगी देश, ऑस्ट्रेलिया का एक खतरनाक युद्धपोत ताइवान (Taiwan Strait) से होकर गुजरा। इस कदम से चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (China PLA ) बुरी तरह भड़क गई है और उसने इस जंगी जहाज को अपने रडार पर ले लिया। चीनी स्टेट मीडिया के सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि 20 और 21 फरवरी को रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का युद्धपोत एचएमएएस टूवूम्बा (HMAS Toowoomba) इस विवादित समुद्री क्षेत्र से गुजरा। जैसे ही इस जहाज (Australian warship) ने इलाके में एंट्री ली, चीनी सेना अलर्ट हो गई। चीन ने इस ऑस्ट्रेलियाई जहाज की पूरी यात्रा के दौरान ट्रैकिंग की, निगरानी रखी और उसे चेतावनी भी दी। ध्यान रहे कि चीन की वॉरशिप (युद्धपोत) कई दिनों से ताइवान के आसपास चल रही है और लगातार घेराबंदी कर रही है। हाल के अपडेट्स में भी ताइवान स्ट्रेट में चीनी नेवी की यह आक्रामक हलचल लगातार देखी गई है।