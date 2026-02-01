22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

केंद्र सरकार ने क्या भेजा संदेश? बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मिलने पहुंच गए भारत के राजदूत, क्या कहा?

बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने रविवार को नई सरकार के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान और राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम से शिष्टाचार मुलाकात की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 22, 2026

बांग्लादेश में तैनात भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा और पीएम तारिक रहमान। (फोटो- ANI)

बांग्लादेश में तैनात भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को भारत सरकार ने खास संदेश भेजा है। जिसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है। उन्होंने रविवार को बताया कि भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते और बेहतर करने की इच्छा जताई है।

वर्मा ने बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान और राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम से बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में मुलाकात की।

बैठकों के बाद वर्मा ने रिपोर्टरों से कहा- बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद नए विदेश मंत्री और राज्य मंत्री के साथ यह मेरी पहली मुलाकात थी। इसलिए, यह एक शिष्टाचार मुलाकात और विचारों का शुरुआती लेन-देन ज्यादा था।

पीएम मोदी ने रहमान से की थी बातचीत

वर्मा ने कहा- आप चुनाव के बाद से बांग्लादेश के साथ हमारी हाल की हाई-लेवल बातचीत के बारे में जानते हैं। चुनाव के तुरंत बाद, 13 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा।

उन्होंने आगे कहा- बाद में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री रहमान से फोन पर भी बात की। 17 फरवरी को, जब नई सरकार ने शपथ ली, तो हमारे लोकसभा स्पीकर भारत सरकार की ओर से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ढाका आए।

बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत करना चाहता है भारत

वर्मा ने कहा- स्पीकर ने नए प्रधानमंत्री के साथ एक बाइलेटरल मीटिंग भी की। मीटिंग के दौरान, हमारे स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी का एक लेटर प्रधानमंत्री रहमान को दिया।

भारतीय दूत ने आगे कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है और सहयोग भी बढ़ाना चाहता है।

वर्मा ने कहा- हमने बांग्लादेश के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने और अपने कई तरह के बाइलेटरल संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जाहिर की है।

नई सरकार से बातचीत को तैयार भारत

वर्मा ने कहा- हमने एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश को सपोर्ट करने के अपने कमिटमेंट पर भी जोर दिया है।

भारतीय हाई कमिश्नर ने आगे कहा- आज विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में मैंने अपनी बात दोहराई कि हम बांग्लादेश की नई सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

राजदूत ने आगे कहा- मैंने विदेश मंत्री को बताया कि हम सभी क्षेत्रों में लोगों पर केंद्रित अपने सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, आपसी हित और आपसी फायदे के आधार पर पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और आगे की सोच वाले तरीके से मिलकर काम करना चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Feb 2026 07:18 pm

Hindi News / World / केंद्र सरकार ने क्या भेजा संदेश? बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मिलने पहुंच गए भारत के राजदूत, क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

समंदर में चीन का 'चक्रव्यूह': कई दिनों से ताइवान को घेर रही है वॉरशिप, क्या है जिनपिंग का अगला कदम?

Royal Australian Navy vassel
विदेश

Israel Visit: 9 साल बाद इज़राइल में पीएम मोदी, जानें 1962 से कारगिल तक कब-कब साबित हुआ सच्चा दोस्त?

PM Modi Israel Visit
राष्ट्रीय

Bangladesh Visa: बांग्लादेश की ओर से हो गई आधिकारिक घोषणा! कल से भारतीयों को मिलने लगेगा टूरिस्ट वीजा

Bangladesh PM swearing-in, Tarique Rahman inauguration, Narendra Modi invitation Bangladesh,
विदेश

Donald Trump के 15% टैरिफ फैसले पर भड़के भारतीय मूल के वकील Neal Katyal!

Donald Trump 15% Tariff
विदेश

ईरान में फिर सुलगा विरोध: सड़कों पर उतरे छात्र, खामेनेई के खिलाफ लगाए नारे

iran protest news, iran protest, iran protest live, internet shutdown in Iran, protest in lran,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.