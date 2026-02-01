केंद्र सरकार ने क्या भेजा संदेश? बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मिलने पहुंच गए भारत के राजदूत, क्या कहा?

बांग्लादेश में तैनात भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को भारत सरकार ने खास संदेश भेजा है। जिसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है। उन्होंने रविवार को बताया कि भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते और बेहतर करने की इच्छा जताई है।