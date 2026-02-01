इमरान के मंत्री को घूंसे मरवाए, विदेशों में पाकिस्तानियों को कैसे टॉर्चर करा रहे मुनीर? नए खुलासे से चौंक जाएंगे!

रिपोर्ट में में आगे कहा गया है- पाक सेना का मकसद सरकार के खिलाफ आलोचना करने वाले नागरिकों को साइकोलॉजिकली तोड़ना है। उन्हें किसी भी तरह से चुप रहने को मजबूर करना है। उनका सीधा संदेश है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को देश निकाला भी किया जा सकता है।