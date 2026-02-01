22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इमरान के मंत्री को घूंसे मरवाए, विदेशों में पाकिस्तानियों को कैसे टॉर्चर करा रहे मुनीर? नए खुलासे से चौंक जाएंगे!

पाकिस्तान लंबे समय से विदेशों में रह रहे असंतुष्ट नागरिकों को डराने-धमकाने और दबाने की नीति अपनाता रहा है। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2022 में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कमान संभालने के बाद ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के मामले बढ़े हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 22, 2026

पाक पूर्व पीएम इमरान खान और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर। (फोटो- ANI)

पाकिस्तान लंबे समय से विदेशों में रह रहे असंतुष्ट पाकिस्तानियों को डरा-धमकाकर चुप कराता रहा है। ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर के आर्मी की कमान संभालने के बाद विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों को टॉर्चर करने के मामले बढ़ गए हैं।

ग्रीक सिटी टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई एनालिस्ट और ग्लोबल जानकारों का कहना है कि मुनीर ने खुद इस खतरनाक तरीके को अपनाया है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े लोगों को खुले तौर पर चुप रहने की चेतावनी दी है।

अभियान चला रही पाक सेना

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर विदेशों में पाकिस्तानी नागरिकों पर निगरानी और हिंसा को सही ठहराते हैं। रिपोर्ट में खुलकर बताया गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पश्चिमी देशों में अपने विरोधी नागरिकों के खिलाफ एक गंदा दमनकारी अभियान चला रही है।

अभियान के तहत पाकिस्तानी सरकार की आलोचना करने वालों को विदेश में उनके घरों में ढूंढा जाता है, धमकाया जाता है, हमला किया जाता है और डराया जाता है,। जबकि पाकिस्तान के अंदर भी उनके परिवारों को परेशान किया जाता है।

क्या है पाक सेना का मकसद?

रिपोर्ट में में आगे कहा गया है- पाक सेना का मकसद सरकार के खिलाफ आलोचना करने वाले नागरिकों को साइकोलॉजिकली तोड़ना है। उन्हें किसी भी तरह से चुप रहने को मजबूर करना है। उनका सीधा संदेश है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को देश निकाला भी किया जा सकता है।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब से मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी की कमान संभाली है, ट्रांसनेशनल दमन तेज हो गया है, जो कानूनी परेशानी से बढ़कर पश्चिमी देशों में हिंसा के कोऑर्डिनेटेड कामों में बदल गया है।

ब्रिटेन में हुई ताजा घटना

रिपोर्ट में कहा गया है- सबसे नया और साफ सबूत यूनाइटेड किंगडम में है। यूके में रहने वाले पाकिस्तानी बागियों पर खतरनाक हमले हुए। जिन लोगों पर हमले हुए, उनमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खास सपोर्टर भी शामिल रहे।

रिपोर्ट में कहा गया कि हमले हिंसक थे और लगातार हुए। पाक नागरिकों के साथ मारपीट हुई, बंदूक से भी हमला हुआ। यहां तक कि उन्हें आग लगाने की भी कोशिश की गई। पाकिस्तान के बागियों को चुप कराने के लिए बार-बार उनके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया।

परिवार के सामने हमला

एक पीड़ित मिर्जा शहजाद अकबर पर हमला हुआ। पहले हमलावर ने उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछा और फिर उनके परिवार के सामने उन्हें बार-बार घूंसे मारे। मिर्जा ह्यूमन-राइट्स वकील और खान के समय के पूर्व कैबिनेट मेंबर थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

22 Feb 2026 09:08 pm

Hindi News / World / इमरान के मंत्री को घूंसे मरवाए, विदेशों में पाकिस्तानियों को कैसे टॉर्चर करा रहे मुनीर? नए खुलासे से चौंक जाएंगे!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप पर एक बार फिर होने वाला था हमला? हथियार लेकर जबरन घर में घुसने लगा शख्स, अधिकारियों ने मार गिराया

India to pay 10% tariff, says White House and donald trump
विदेश

समंदर में चीन का 'चक्रव्यूह': कई दिनों से ताइवान को घेर रही है वॉरशिप, क्या है जिनपिंग का अगला कदम?

Royal Australian Navy vassel
विदेश

केंद्र सरकार ने क्या भेजा संदेश? बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मिलने पहुंच गए भारत के राजदूत, क्या कहा?

विदेश

Israel Visit: 9 साल बाद इज़राइल में पीएम मोदी, जानें 1962 से कारगिल तक कब-कब साबित हुआ सच्चा दोस्त?

PM Modi Israel Visit
राष्ट्रीय

Bangladesh Visa: बांग्लादेश की ओर से हो गई आधिकारिक घोषणा! कल से भारतीयों को मिलने लगेगा टूरिस्ट वीजा

Bangladesh PM swearing-in, Tarique Rahman inauguration, Narendra Modi invitation Bangladesh,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.