दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में आया 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, मलेशिया में महसूस किए गए जोरदार झटके

Malaysia Earthquake: रविवार देर रात दक्षिण चीन सागर (South China Sea) तेज झटकों से हिल उठा। 7.1 तीव्रता के इस शक्तिशाली भूकंप की तेज कंपन मलेशिया (Malaysia) तक महसूस किए गए। भारतीय समयानुसार ठीक 10:27:46 PM पर आए इस भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराइयों में करीब 625 किलोमीटर नीचे था, जो इसे एक डीप-फोकस भूकंप बनाता है।