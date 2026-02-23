सबसे बड़े ड्रग्स सरगना रुबेन उर्फ एल मेंचो को मेक्सिको की सेना ने किया ढेर, 1 अरब 36 करोड़ रुपए था सिर पर इनाम, पूरे देश में मचा बवाल

इधर, एल मेंचो की हत्या के बाद उसके समर्थकों ने जेलिस्को और दूसरे राज्यों में जमकर कोहराम मचाया। मेंचो के लोगों ने सड़कों पर खड़ी सैंकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान जेलिस्को के शहर प्यूर्टो वालार्टा के एयरपोर्ट पर भी कोहराम की स्थिति बन गई। एयरपोर्ट पर लोग इधर-उधर भागते हुए दिखे। वहीं, एयर कनाडा ने कहा कि शहर में चल रही सैन्य कार्रवाई की वजह से वह प्यूर्टो वालार्टा के लिए फ्लाइट्स सस्पेंड कर रहा है और कस्टमर्स को अपने एयरपोर्ट पर न जाने की सलाह दी।