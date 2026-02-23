नेपाल में भीषण बस एक्सीडेंट, बिछ गई लाशें

नेपाल (Nepal) के धादिंग (Dhading) जिले में आज, सोमवार, 23 फरवरी को तड़के सुबह एक भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accident) का मामला सामने आया है, जिससे हाहाकार मच गया है। यात्रियों से भरी एक बस पोखरा (Pokhra) से काठमांडू (Kathmandu) की ओर जा रही थी और इसी दौरान वो हाईवे से फिसलकर त्रिशूली नदी (Trishuli River) में गिर गई। हादसे के समय बस में करीब 44 लोग मौजूद थे।