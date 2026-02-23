ड्रग लॉर्ड मेंचो के एनकाउंटर से मेक्सिको में मच गया बवाल, भारतीय दूतावास ने कहा- जहां हो…

मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि मेक्सिको में सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षा ऑपरेशन और उससे जुड़ी सड़कें बंद करने और क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही हैं, जलिस्को स्टेट (प्यूर्टो वालार्टा, चपाला और ग्वाडलहारा के इलाके), तमाउलिपास स्टेट (रेनोसा और दूसरी म्युनिसिपैलिटी के इलाके), मिचोआकन स्टेट, गुएरेरो स्टेट और नुएवो लियोन स्टेट के इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक वहीं रहना चाहिए। दूतावास ने कहा कि कानून लागू करने वाली एक्टिविटी वाले इलाकों से बचें। अपने आस-पास का ध्यान रखें। पनाह लें और अपने शेल्टर के बाहर गैर-जरूरी मूवमेंट कम से कम करें।