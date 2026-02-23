23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने ईरान को दिया अल्टीमेटम, इस दिन तक नहीं मानी बात तो हो सकता है भीषण युद्ध!

US-Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा और बढ़ गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 23, 2026

Donald Trump and Ali Khamenei

Donald Trump and Ali Khamenei (Photo - Times Of Israel's social media)

अमेरिका (United States Of America) और ईरान (Iran) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार ईरान को युद्ध की धमकियाँ दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के पास शक्तिशाली नौसेना बेड़ा भी तैनात कर दिया है जिसमें कई वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मौजूद सैनिक भी अलर्ट मोड पर हैं। अब तक दोनों देशों के प्रतिनिधियों में दो दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

तीसरे दौर की वार्ता पर बनी सहमति

अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 27 फरवरी को स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में तीसरे दौर की वार्ता होगी, जिसकी पुष्टि ओमान (Oman) के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी (Badr bin Hamad Al Busaidi) ने भी की है।

ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम

लगातार बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप की तरफ से ईरान को अल्टीमेटम दिया जा चुका है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान को 10-15 दिन का समय दिया था और साफ कर दिया था कि परमाणु मुद्दे पर ईरान को अमेरिका की सभी शर्तें माननी होंगी। इतना ही नहीं, ट्रंप यह भी चाहते हैं कि ईरान अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी छोड़ दे। ईरान परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है और पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसने भी साफ कर दिया है कि ईरान की सभी शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान शांति चाहता है, लेकिन ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है।

क्या छिड़ेगा भीषण युद्ध?

ट्रंप के अल्टीमेटम के अनुसार ईरान के पास 5 मार्च तक की डेडलाइन है। संभावना जताई जा रही है कि डेडलाइन के खत्म होने तक अगर दोनों देशों में सहमति नहीं बनी, तो अमेरिका, ईरान पर हमला कर सकता है। वहीं ईरान की सेना भी युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले ही खुफिया सूत्रों से खबर आई थी कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाता है, तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) और उनके सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामेनेई (Mostafa Hosseini Khamenei) को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में एक बार फिर छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिससे तनाव फिर बढ़ गया है।

शांति चाहता है ईरान पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार

इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ईरान मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हाल में हुई वार्ता में व्यावहारिक प्रस्तावों का आदान-प्रदान हुआ और उत्साहजनक संकेत मिले। हालांकि हम अमेरिकी कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और किसी भी संभावित स्थिति के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ कर चुके हैं।"

ये भी पढ़ें

पाकिस्तानी पुलिस ने 5 आतंकियों का किया एनकाउंटर, ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए उतारा मौत के घाट
विदेश
Pakistan police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Feb 2026 12:58 pm

Published on:

23 Feb 2026 12:25 pm

Hindi News / World / ट्रंप ने ईरान को दिया अल्टीमेटम, इस दिन तक नहीं मानी बात तो हो सकता है भीषण युद्ध!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में Eid की सरकारी छुट्टी, चीन में टैक्स फ्री हुआ रमज़ान का बाज़ार!

Ramadan and Eid
राष्ट्रीय

पाकिस्तानी पुलिस ने 5 आतंकियों का किया एनकाउंटर, ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए उतारा मौत के घाट

Pakistan police
विदेश

ड्रग लॉर्ड मेंचो के एनकाउंटर से मेक्सिको में मच गया बवाल, भारतीय दूतावास ने कहा- जहां हो…

Death of El Mencho
विदेश

भारत के पड़ोस में छिड़ सकता है युद्ध? पाकिस्तानी हमलों में 70 लोगों की मौत के बाद बदला ले सकता है तालिबान

War could happen between Pakistan and Afghanistan
विदेश

नेपाल में भीषण एक्सीडेंट: त्रिशूली नदी में जा गिरी यात्रियों से भरी बस, बिछ गई लाशें

Road accident in Nepal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.