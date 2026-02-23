ट्रंप ने ईरान को दिया अल्टीमेटम, इस दिन तक नहीं मानी बात तो हो सकता है भीषण युद्ध!

लगातार बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप की तरफ से ईरान को अल्टीमेटम दिया जा चुका है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान को 10-15 दिन का समय दिया था और साफ कर दिया था कि परमाणु मुद्दे पर ईरान को अमेरिका की सभी शर्तें माननी होंगी। इतना ही नहीं, ट्रंप यह भी चाहते हैं कि ईरान अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी छोड़ दे। ईरान परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है और पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसने भी साफ कर दिया है कि ईरान की सभी शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान शांति चाहता है, लेकिन ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है।