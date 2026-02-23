Ramadan 2026: अमेरिका में Eid Holiday, तो चीन में रमज़ान में खाने-पीने की चीज़ों पर टैक्स फ्री, मुसलमानों पर क्यों मेहरबान हुए ये देश

अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को अब अपने त्योहार मनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वाशिंगटन अमेरिका का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने ईद-उल-फ़ित्र और ईद-उल-अज़हा (बकरीद) को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने 18 फ़रवरी से 19 मार्च 2026 तक रमज़ान के महीने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। यह ऐतिहासिक फ़ैसला इस बात का सुबूत है कि अमेरिकी मुख्यधारा में मुसलमानों की अहमियत और उनके योगदान को अब पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है। इससे छात्रों और कर्मचारियों को बिना किसी नुक़सान के अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौक़ा मिलेगा।