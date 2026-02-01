19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रमजान के पहले दिन पाकिस्तान में धमाका, 16 की मौत, सिलिंडर फटने से ढहने वाली इमारत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

पाकिस्तान के कराची में रमजान के पहले दिन बड़ा हादसा हुआ। सोल्जर बाजार में सेहरी की तैयारी के दौरान खाना बनाते वक्त गैस लीक से भीषण ब्लास्ट हुआ, जिससे एक रिहायशी इमारत ढह गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 19, 2026

पाकिस्तान में धमाका। (फोटो- X/@Mukundshahi73)

पाकिस्तान में रमजान के पहले दिन बड़ा धमाका हुआ है। खाना बनाते वक्त कराची के सोल्जर बाजार में अचानक एक गैस ब्लास्ट हो गया। जिससे रिहायशी इमारत ढह गई।

इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। यह धमाका रमजान के पहले दिन सेहरी की तैयारी के दौरान सुबह 4:15 बजे हुआ।

कितने लोग घायल?

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लास्ट में 13-14 बच्चों के घायल होने की सूचना है। पुलिस और बचाव अधिकारियों के मुताबिक, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से इलाके को ज्यादा नुकसान हुआ है।

पुलिस ने बताया कि यह धमाका सुबह-सुबह हुआ, जब रिहायशी इलाके में लोग रमजान के पहले दिन सुबह का खाना बना रहे थे। रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे जिंदा लोगों को ढूंढने के लिए मलबा हटा रही हैं।

राष्ट्रपति ने क्या कहा?

इस बीच, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने इस हादसे पर दुख जताया है। वहीं, पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है।

उन्होंने अधिकारियों को घायलों को सबसे अच्छी मेडिकल केयर देने का निर्देश दिया है। साथ ही बचाव का काम जल्दी पूरा करने को कहा।

प्रेसिडेंट ने सिंध प्रांत की सरकार से बिल्डिंग कोड लागू करने, गैस सिलेंडर की सेफ्टी चेक करने और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी जांच करने की भी अपील की है।

2025 में भी हुआ था ऐसा हादसा

बता दें कि यह देश में पहला जानलेवा गैस एक्सीडेंट नहीं है। इससे पहले जुलाई 2025 में इस तरह का हादसा देखने को मिला था। इस्लामाबाद में एक शादी के रिसेप्शन में गैस धमाके में दूल्हा-दुल्हन समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

गैस लीक से हुआ हादसा

बम डिस्पोजल स्क्वॉड के एक अधिकारी आबिद फारूक के हवाले से 'डॉन' न्यूज ने बताया कि यह घटना गैस लीक की वजह से हुई थी। धमाका किसी के माचिस जलाने से हुआ था।

पतली गली से ढकी हुई थी बिल्डिंग

अधिकारी ने बताया कि जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ वह प्रीकास्ट बिल्डिंग थी, जो चारों तरफ से एक पतली गली से ढकी हुई थी।

उन्होंने कहा कि पहली मंजिल पर किचन में गैस फिटिंग ठीक नहीं थी, जबकि बाकी सभी जगहों पर गैस सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप लगाए गए थे। लोगों के हवाले से अधिकारी ने कहा कि इलाके में कई दिनों से गैस सप्लाई नहीं थी, लेकिन बुधवार रात को यह अचानक बढ़ गई।

ज्यादातर लोगों को सिर में लगी चोट

पुलिस ने कहा कि ज्यादातर मौतें सिर पर चोट लगने से हुईं। सोल्जर बाजार स्टेशन हाउस ऑफिसर रिजवान पटेल ने मीडिया से कहा कि घटना की FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है।

संबंधित खबरें

Trump

Donald Trump का बड़ा ऐलान: ‘US Elections में केवल अमेरिकी नागरिकों को ही मिले वोटिंग का अधिकार’

Tariq Rahman

Bangladesh News: बांग्लादेश से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बनते ही PM रहमान ने हिंदुओं के लिए कर दिया बड़ा ऐलान

Prince Andrew Epstein Scandal

Epstein Scandal: जन्मदिन पर सलाखों के पीछे पहुंचे पूर्व प्रिंस, एपस्टीन फाइल्स ने बुरी तरह फंसाया, पढ़ें पूरा मामला

महिलाओं को आतंकी बनाएगा पाकिस्तान! लश्कर-ए-तैयबा नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने को तैयार

Tariq Rahman

तारिक रहमान ने भारत की इस कंपनी के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री बनते ही एयर स्पेस किया बंद

बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बड़ा खेल? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सबको चौंकाया, जाते-जाते यूनुस ने नॉर्थ-ईस्ट के लिए…

Taliban regime

‘पत्नी की पिटाई करो! बस हड्डियां नहीं टूटना चाहिए!’ तालिबान ने किया खौफनाक कानून लागू

अवैध थी बिल्डिंग

ऑफिसर ने कहा कि ऊपर के अधिकारियों के निर्देशों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं, एक अन्य सीनियर अधिकारी ने कहा- यह कोई लीगल बिल्डिंग नहीं है, इसके गिरने से आस-पास के स्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

19 Feb 2026 09:23 pm

Published on:

19 Feb 2026 08:47 pm

Hindi News / World / रमजान के पहले दिन पाकिस्तान में धमाका, 16 की मौत, सिलिंडर फटने से ढहने वाली इमारत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Elections: डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक, 'अमेरिकी चुनावों में केवल अमेरिकी ही दें वोट'

Trump
विदेश

Bangladesh News: बांग्लादेश से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बनते ही PM रहमान ने हिंदुओं के लिए कर दिया बड़ा ऐलान

Tariq Rahman
विदेश

UK News: एपस्टीन कांड में बड़ा एक्शन, किंग चार्ल्स के भाई पूर्व प्रिंस एंड्रयू अरेस्ट!

Prince Andrew Epstein Scandal
विदेश

महिलाओं को आतंकी बनाएगा पाकिस्तान! लश्कर-ए-तैयबा नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने को तैयार

विदेश

तारिक रहमान का पहला 'स्ट्राइक'! भारतीय एयरलाइन SpiceJet के लिए एयरस्पेस किया बैन

Tariq Rahman
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.