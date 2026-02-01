रमजान के पहले दिन पाकिस्तान में धमाका, 16 की मौत, सिलिंडर फटने से ढहने वाली इमारत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

उन्होंने कहा कि पहली मंजिल पर किचन में गैस फिटिंग ठीक नहीं थी, जबकि बाकी सभी जगहों पर गैस सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप लगाए गए थे। लोगों के हवाले से अधिकारी ने कहा कि इलाके में कई दिनों से गैस सप्लाई नहीं थी, लेकिन बुधवार रात को यह अचानक बढ़ गई।