Bangladesh News: बांग्लादेश से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बनते ही PM रहमान ने हिंदुओं के लिए कर दिया बड़ा ऐलान

इस दौरान पीएम रहमान ने जुआ और नशीले पदार्थों के फैलने को लोगों की सुरक्षा खराब करने का बड़ा कारण बताया और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की। पीएम रहमान ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को पहले ही कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।