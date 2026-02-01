‘भारत-पाकिस्तान लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे की आई तो…’, ट्रंप का एक और चौंकाने वाला दावा

ट्रंप ने कहा- वह जंग जोरों पर थी। प्लेन गिराए जा रहे थे। और मेरी उन दोनों से फोन पर बात हुई और मैं पाक पीएम को थोड़ा-बहुत जानता था। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत अच्छे से जानता था। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, सुनो अगर तुम लोग इसे सुलझा नहीं पाए तो मैं तुम दोनों के साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा।