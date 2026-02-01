‘भारत-पाकिस्तान लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे की आई तो…’, ट्रंप का एक और चौंकाने वाला दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो-ANI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में भारत-पाकिस्तान को लेकर फिर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा- भारत और पाकिस्तान के बीच जब कुछ महीने पहले जंग छिड़ी थी तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के सामने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे और इंडिया के बीच जंग रोककर 25 मिलियन जानें बचाईं।
ट्रंप ने कहा- वह जंग जोरों पर थी। प्लेन गिराए जा रहे थे। और मेरी उन दोनों से फोन पर बात हुई और मैं पाक पीएम को थोड़ा-बहुत जानता था। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत अच्छे से जानता था। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, सुनो अगर तुम लोग इसे सुलझा नहीं पाए तो मैं तुम दोनों के साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा।
ट्रंप ने आगे दावा किया कि जब उन्होंने टैरिफ की धमकी दी तो भारत ने अचानक उनके साथ जंग रोकने को लेकर डील कर ली। ट्रंप ने कहा- मैंने दोनों देशों से कह दिया था कि अगर तुम लड़ोगे, तो मैं तुम दोनों देशों पर 200 परसेंट टैरिफ लगा दूंगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा- वे दोनों लड़ना चाहते थे। लेकिन जब पैसे की बात आई, तो दोनों नरम पड़ गए। जब बहुत सारा पैसा खोने की बात आई, तो दोनों ने कहा, मुझे लगता है कि हम लड़ना नहीं चाहते। उस वक्त 11 जेट मार गिराए गए। बहुत महंगे जेट मार गिराए गए।
बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में ट्रंप ने चीन पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं अप्रैल में चीन जा रहा हूं। वह एक वाइल्ड इवेंट होने वाला है। पिछली बार जब मैं चीन गया था, तो प्रेसिडेंट शी ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उन्होंने मुझे एक डिस्प्ले दिया था।
ट्रंप ने आगे कहा- मैंने इतने सारे सैनिकों को कभी एक ही हाइट का, बिल्कुल एक ही हाइट का नहीं देखा। मैंने कहा, अगर वे अपने हेलमेट नीचे कर लें, तो आप उनके सिर के ऊपर पूल खेल सकते हैं। और यह बहुत अमेजिंग था।
