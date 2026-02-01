19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘भारत-पाकिस्तान लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे की आई तो…’, ट्रंप का एक और चौंकाने वाला दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Board of Peace इवेंट में भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले (मई 2025) भारत-पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग रोककर उन्होंने 25 मिलियन जानें बचाईं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 19, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो-ANI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में भारत-पाकिस्तान को लेकर फिर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा- भारत और पाकिस्तान के बीच जब कुछ महीने पहले जंग छिड़ी थी तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के सामने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे और इंडिया के बीच जंग रोककर 25 मिलियन जानें बचाईं।

ट्रंप ने कहा- वह जंग जोरों पर थी। प्लेन गिराए जा रहे थे। और मेरी उन दोनों से फोन पर बात हुई और मैं पाक पीएम को थोड़ा-बहुत जानता था। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत अच्छे से जानता था। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, सुनो अगर तुम लोग इसे सुलझा नहीं पाए तो मैं तुम दोनों के साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा।

200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी

ट्रंप ने आगे दावा किया कि जब उन्होंने टैरिफ की धमकी दी तो भारत ने अचानक उनके साथ जंग रोकने को लेकर डील कर ली। ट्रंप ने कहा- मैंने दोनों देशों से कह दिया था कि अगर तुम लड़ोगे, तो मैं तुम दोनों देशों पर 200 परसेंट टैरिफ लगा दूंगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा- वे दोनों लड़ना चाहते थे। लेकिन जब पैसे की बात आई, तो दोनों नरम पड़ गए। जब बहुत सारा पैसा खोने की बात आई, तो दोनों ने कहा, मुझे लगता है कि हम लड़ना नहीं चाहते। उस वक्त 11 जेट मार गिराए गए। बहुत महंगे जेट मार गिराए गए।

चीन को लेकर क्या बोले ट्रंप?

बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में ट्रंप ने चीन पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं अप्रैल में चीन जा रहा हूं। वह एक वाइल्ड इवेंट होने वाला है। पिछली बार जब मैं चीन गया था, तो प्रेसिडेंट शी ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उन्होंने मुझे एक डिस्प्ले दिया था।

ट्रंप ने आगे कहा- मैंने इतने सारे सैनिकों को कभी एक ही हाइट का, बिल्कुल एक ही हाइट का नहीं देखा। मैंने कहा, अगर वे अपने हेलमेट नीचे कर लें, तो आप उनके सिर के ऊपर पूल खेल सकते हैं। और यह बहुत अमेजिंग था।

ये भी पढ़ें

India-Pak Conflicts: ट्रंप के बाद चीन का बड़ा दावा- भारत-पाक युद्ध हमने ही रोका, अब किसको क्रेडिट देंगे मुनीर-शरीफ?
विदेश
Donald Trump and Xi Jinping

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

19 Feb 2026 09:56 pm

Published on:

19 Feb 2026 09:47 pm

Hindi News / World / ‘भारत-पाकिस्तान लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे की आई तो…’, ट्रंप का एक और चौंकाने वाला दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रमजान के पहले दिन पाकिस्तान में धमाका, 16 की मौत, सिलिंडर फटने से ढहने वाली इमारत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

विदेश

US Elections: डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक, 'अमेरिकी चुनावों में केवल अमेरिकी ही दें वोट'

Trump
विदेश

Bangladesh News: बांग्लादेश से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बनते ही PM रहमान ने हिंदुओं के लिए कर दिया बड़ा ऐलान

Tariq Rahman
विदेश

UK News: एपस्टीन कांड में बड़ा एक्शन, किंग चार्ल्स के भाई पूर्व प्रिंस एंड्रयू अरेस्ट!

Prince Andrew Epstein Scandal
विदेश

महिलाओं को आतंकी बनाएगा पाकिस्तान! लश्कर-ए-तैयबा नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने को तैयार

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.