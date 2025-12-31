India-Pak Conflicts: ट्रंप के बाद चीन का बड़ा दावा- भारत-पाक युद्ध हमने ही रोका, अब किसको क्रेडिट देंगे मुनीर-शरीफ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। ट्रंप के अनुसार, उन्होंने दोनों देशों पर 200-350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों ने युद्ध रोकने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि यह एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थी, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई गई।