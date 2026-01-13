युद्ध बंदी बेटे को छोड़ने के लिए तैयार था पाक, सेना प्रमुख करियप्पा ने ठुकरा दिया ऑफर, अयूब खान से कहा- अब वह…

इतना सुनने के बाद भी करियप्पा नहीं टूटे। उन्होंने अयूब खान को बेबाकी से जवाब दिया। करियप्पा ने कहा- अब वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा, वह भारत का सैनिक है। उसके साथ अन्य युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। या तो सभी कैदियों को रिहा करो या किसी को नहीं। कोई विशेष छूट नहीं।