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By-election 2026: बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट

BJP Bypoll Candidates: बीजेपी ने विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पार्टी ने पांच प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है।

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भारत

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Ashib Khan

Mar 19, 2026

BJP bypoll candidates

BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट (Photo-IANS)

By-election 2026: बीजेपी ने गुरुवार को चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पार्टी ने गोवा की पोंडा विधानसभा सीट से रितेश नवी नायक, नागालैंड की कोरिडांग सीट से दोओचियर आई इम्चेन, कर्नाटक की बागलकोट से बीरभद्रय्या चरंतीमठ, दावगेरे दक्षिण से श्रीनिवास टी. दासकरियप्पा और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से जहर चक्रवती को प्रत्याशी घोषित किया है।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

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Published on:

19 Mar 2026 10:17 am

Hindi News / National News / By-election 2026: बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट

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