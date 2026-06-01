2 साल पहले 2 TMC नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में आए, अब बनाए गए मंत्री, जानें कौन हैं दोनों?

अर्जुन सिंह का सफर और भी रोचक रहा। 2019 में वे TMC छोड़ BJP में आए, लोकसभा सांसद बने, फिर 2022 में वापस TMC लौट गए। लेकिन 2024 में जब TMC ने उन्हें लोकसभा टिकट नहीं दिया तो वे नाराज हो गए और मार्च में फिर भाजपा में शामिल हो गए।