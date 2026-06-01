ऑनलाइन नहीं होंगे NEET-UG 2026 की एग्जाम, SC ने NTA को निर्देश देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि नीट-यूजी परीक्षा को तुरंत पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में शिफ्ट किया जाए, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग सके। हालांकि, अदालत ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया और मौजूदा परीक्षा प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में निर्णय दिया। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि इस साल नीट-यूजी री-टेस्ट पारंपरिक OMR शीट के माध्यम से ही आयोजित किया जाएगा।