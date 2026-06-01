आम आदमी कुछ नहीं? प्रेगनेंट पत्नी को ले जा रहे पति ने सड़क पर दिया धरना, गर्वनर के लिए ट्रैफिक रोकने पर जताया गुस्सा

बेंगलुरु में VIP मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक रोकने को लेकर एक घटना ने आम नागरिकों की परेशानियों और VIP कल्चर पर नई बहस छेड़ दी है। शहर के ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर कर्नाटक के गर्वनर थावरचंद गहलोत के काफिले के गुजरने के लिए यातायात को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। इसी दौरान अपनी प्रेगनेंट पत्नी के साथ यात्रा कर रहा एक व्यक्ति लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसने के कारण नाराज हो गया और विरोध स्वरूप सड़क के बीचोंबीच बैठ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।