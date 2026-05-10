‘पेट्रोल-डीजल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम फिर से अपनाएं’, हॉर्मुज संकट के बीच PM मोदी की देशवासियों से बड़ी अपील

पीएम मोदी ने आम लोगों से सीधे जुड़कर बात की। उन्होंने कहा कि शहरों में जहां मेट्रो है, वहां लोग सिर्फ मेट्रो से सफर करें। अगर कार लेनी ही है तो कारपूलिंग जरूर करें। यानी एक गाड़ी में जितने ज्यादा लोग बैठ सकें, उतने बिठाएं। जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन हैं, वे उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।