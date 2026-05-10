INDI Alliance: विजय के शपथ लेते ही BJP का बड़ा हमला, कांग्रेस को बताया ‘धोखेबाज’

बीजेपी प्रवक्ता ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए विपक्ष के बड़े चेहरों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन खुद यह महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। बात सिर्फ दक्षिण की नहीं है, पूनावाला ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका बेहद नकारात्मक रही है।