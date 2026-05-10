CM रेवंत रेड्डी की मांग पर PM मोदी का दिलचस्प जवाब, बोले- ‘मेरे साथ आ जाइये, नहीं तो फायदा आधा मिलेगा’

रेलवे से जुड़े आंकड़े देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि पहले संयुक्त आंध्र प्रदेश में इस इलाके को 1000 करोड़ से भी कम रेल बजट मिलता था। अब सिर्फ तेलंगाना को 5500 करोड़ रुपये का रेल बजट मिल रहा है। करीब 50 हजार करोड़ रुपये के रेल प्रोजेक्ट्स राज्य में चल रहे हैं।