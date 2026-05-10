‘अब उन्हीं से मांग रहीं सहारा जिन्हें खत्म करना चाहती थीं’- कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर बोला हमला

ANI से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है, वह ममता बनर्जी की राजनीति और उनके शासन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल में काफी हिंसा हुई और अब उसका असर दिखने लगा है। ममता ने कांग्रेस और दूसरी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को कमजोर करने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन अब उनकी राजनीतिक ताकत कम हो गई है, इसलिए वे दूसरों से समर्थन मांग रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि पहले उन्हें राहुल गांधी को INDIA गठबंधन का नेता मानना होगा, उसके बाद ही हम आगे किसी बात पर सोचेंगे।