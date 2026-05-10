‘शुभेंदु अधिकारी-उनके पिता को गाली देने को कहा’, I-PAC पर बड़ा आरोप, TMC के निलंबित नेता ने बताई हार की 3 वजह

रिजू दत्ता का सबसे चौंकाने वाला खुलासा टिकट बिक्री को लेकर है। उन्होंने बताया कि वह प्रतीक जैन से मिलने गए थे। वहां से निकलते ही अर्जुन नाम के एक शख्स ने उनसे फोन पर कहा- चुनाव लड़ना है तो 50 लाख रुपये लगेंगे। डर के मारे मैंने पार्टी में किसी को यह बात तक नहीं बताई।