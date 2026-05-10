नए दलों को बढ़ाकर खुद पीछे रह जाती है कांग्रेस, पहले AAP, TMC और अब TVK, कैसे खुद बना रही अपने नए प्रतिद्वंदी?

कांग्रेस ने 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, जब वह खुद सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई थी। उस समय शीला दीक्षित ने कहा था, हम दिल्ली की जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और पिछले 15 सालों से हमारा समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। बाद में योगेंद्र यादव ने कहा था, कांग्रेस सिकुड़ जाएगी और अगले 5 सालों में उसके अस्तित्व को लेकर सवाल उठेंगे। दिल्ली में AAP ने साल 2015 में 67 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की और कांग्रेस लगभग खत्म हो गई। आज स्थिति यह है कि दिल्ली में कांग्रेस के पास कोई विधायक नहीं है। इसी तरह साल 2011 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर वाम मोर्चे को हराने में मदद की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद यह गठबंधन टूट गया और दोनों दल अलग हो गए।