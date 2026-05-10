PM मोदी ने कांग्रेस पर DMK के पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगया, DMK ने भी कांग्रेस को बताया धोखेबाज

वहीं पीएम मोदी की आलोचना से पहले ही DMK ने कांग्रेस पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। DMK ने कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया और बिना धन्यवाद दिए गठबंधन बदल लिया। DMK के प्रस्ताव में कहा गया कांग्रेस ने तमिलनाडु में हमारे साथ वही किया है, जो BJP कई राज्यों में करती है। DMK ने यह भी कहा कि कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटें और एक राज्यसभा सीट दी गई थी, लेकिन उसने तीन दिन के भीतर ही दूसरा रास्ता चुन लिया