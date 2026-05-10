Chandrakant Rath Murder: यूपी पहुंच गई बंगाल की सीआईडी, गुजरात से बुलाई टीम, फिर भी हाथ खाली

Suvendu Adhikari PA Murder Case: शुभेन्दु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन अभी तक उनके पीए चंद्रनाथ रथ की मर्डर गुत्थी सुलझी नहीं है। इस केस में तीन राज्यों की पुलिस की एंट्री हो चुकी है। लेकिन फिर भी केस सुलझता नहीं दिख रहा है। बंगाल पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश पहुंची हुई है और लगातार इस केस में जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बंगाल CID की एक टीम भी उत्तर प्रदेश पहुंची लेकिन शनिवार को एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। बंगाल से आई टीम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी और जांच कर रही है।