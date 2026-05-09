Chandranath Rath Murder Case: नहीं सुलझी शुभेन्दु अधिकारी के पीए के कत्ल की गुत्थी, गुजरात से बुलाई गई जांच टीम



एक दिन पहले बंगाल पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश पहुंची थी। यूपी के बदायूं और संभल बंगाल पुलिस की एक टीम पहुंची थी। वहां संदिग्ध मोबाइल नंबर्स के आधार पर दो युवकों से लंबी पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मर्डर केस में शामिल बंगाल पुलिस की सर्विलांस टीम ने कुछ फोन नंबर इक्कट्ठे किये। नंबर यूपी के बदायूं जिले की पाई गई। जिसके बाद पुलिस संबंधित जगह पहुंचकर कई युवकों से पूछताछ की। दावा किया गया कि इनके नाम पर संदिग्ध सिम लिए गए थे।