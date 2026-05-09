‘औरंगजेब की तरह मोदी भी कर रहे अत्याचार’, अरविंद केजरीवाल ने BJP पर किया हमला, अशोक मित्तल का भी किया जिक्र

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई साल पहले औरंगजेब ने अत्याचार और ताकत के दम पर लोगों को दबाने की कोशिश की थी। अब उसी तरह पंजाब पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है, जहां लोगों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब मोदी जी के अत्याचार का सामना करेगा और पूरे देश को उनके अत्याचार से बचाएगा।

साथ ही उन्होंने लिखा कि कुछ साल पहले मोदी जी ने पंजाब के किसानों को ललकारा था और उन्हें किसानों के आगे झुकना पड़ा। आज मोदी जी ने पूरे पंजाब को ललकारा है।