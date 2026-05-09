9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कोलकाता: लोगों ने चढ़ाए 50-50 किलो का एक लड्डू, खाली हुईं मिठाई की दुकानें

कुछ लोग अपनी मुराद पूरी होने की खुशी में 50 किलो या उससे ज्यादा वजन के लड्डू खरीद रहे हैं। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी लड्डू के हजारों डब्बे आर्डर कर दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Anurag Animesh

May 09, 2026

Bengal New CM Oath Ceremony

फोटो-IANS

New CM Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। यह पहली बार होगा जब कोई भाजपा का नेता बंगाल में सीएम बनेगा। इस खुशी में कोलकाता में जमकर लड्डू आर्डर किये जा रहे हैं। खास बात यह ये भी है कि कुछ लोग अपनी मुराद पूरी होने की खुशी में 50 किलो या उससे ज्यादा वजन के लड्डू खरीद रहे हैं। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी लड्डू के हजारों डब्बे आर्डर कर दिए।

कोलकाता के सड़कों को सजाया गया


शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोलकाता के सड़कों को भी सजाया गया है। सचिवालय को भी हजारों नारंगी रंग के छोटे बल्बों से सजाया गया है। इसमें साथ ही कई सरकारी ऑफिसों को इसी तरह शाम में सजाया जाएगा। लगभग 48 इमारतों को इसी तरह नारंगी रोशनी से सजाया जाएगा।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद राइटर्स बिल्डिंग में नए सीएम के जाने का कार्यक्रम तय है। राइटर्स बिल्डिंग्स को भी नया रूप दिया जा रहा है। राइटर्स बिल्डिंग और कोलकाता कलेक्ट्रेट जैसी कुछ ऐतिहासिक इमारतों को भी नया रंग दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 May 2026 11:25 am

Published on:

09 May 2026 11:03 am

Hindi News / National News / कोलकाता: लोगों ने चढ़ाए 50-50 किलो का एक लड्डू, खाली हुईं मिठाई की दुकानें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तब शुभेन्दु अधिकारी का रिश्वत वाला वीडियो हुआ था वायरल, नरेंद्र मोदी ने उड़ाया था मज़ाक- सपा नेता का निशाना

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

शुभेन्दु अधिकारी: ये हैं सीवी की दो सबसे दमदार बातें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, इन तीन नेताओं को मानते हैं गुरु

new cm of bengal Suvendu Adhikari bjp first cm of bengal Suvendu Adhikari profile
राष्ट्रीय

डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के CEO पर यौन उत्पीड़न का आरोप, ‘कॉरपोरेट दिल्ली कल्चर’ के नाम पर करता था गलत हरकत

Workplace Harassment
नई दिल्ली

Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live Updates: मंच पर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता के PM मोदी ने छुए पैर, शुभेन्दु लेंगे CM पद की शपथ

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते ही ममता बनर्जी पर विवेक अग्निहोत्री ने फिर कसा तंज, बोले- बंगाल अब आजाद हुआ

Vivek Agnihotri On Mamata Banerjee
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.