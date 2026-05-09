कोलकाता: लोगों ने चढ़ाए 50-50 किलो का एक लड्डू, खाली हुईं मिठाई की दुकानें

New CM Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। यह पहली बार होगा जब कोई भाजपा का नेता बंगाल में सीएम बनेगा। इस खुशी में कोलकाता में जमकर लड्डू आर्डर किये जा रहे हैं। खास बात यह ये भी है कि कुछ लोग अपनी मुराद पूरी होने की खुशी में 50 किलो या उससे ज्यादा वजन के लड्डू खरीद रहे हैं। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी लड्डू के हजारों डब्बे आर्डर कर दिए।