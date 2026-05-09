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Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live Updates: मंच पर मां दुर्गा की तस्वीर, शपथ से पहले शुभेन्दु अधिकारी ने किया X पर पोस्ट

CM Suvendu Adhikari: आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे पद की शपथ लेंगे।

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कोलकाता

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Pushpankar Piyush

May 09, 2026

Suvendu Adhikari

BJP नेता शुभेन्दु अधिकारी

पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। कोलकाता के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11 बजे लाखों लोगों के सामने शुभेन्दु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि शुभेंन्दु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। सीएम पद की शपथ लेने से पहले शुभेंन्दु अधिकारी ने X पर पोस्ट किया है।

शुभेन्दु ने लिखा कि आज जब हम स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बन रहे हैं, तो हम अपने राष्ट्र-निर्माताओं के सपनों को साकार कर रहे हैं। आज दशकों के कुशासन का अंत हुआ है और विकास, शांति तथा समृद्धि के 'डबल इंजन' वाले युग का शुभारंभ हुआ है। 'सोनार बांग्ला' के युग की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है।

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां

पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी आज आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मंच पर मां दुर्गा और रवींद्र नाथ टेगौर की तस्वीर लगी हुई है। सभा स्थल को बंगाली संस्कृति में सजाया गया है।

टेगौर की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट

आज, 'पोचिशे बोइशाख' के विशेष अवसर पर, हम गुरुदेव टैगोर को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट दार्शनिक, शिक्षाविद्, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की एक शाश्वत वाणी के रूप में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने मानवता की गहनतम भावनाओं और हमारी संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। उन्होंने हमारे समाज को नवीन विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से समृद्ध किया।

हम उन्हें अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं। कामना है कि उनके विचार निरंतर हमारे मस्तिष्कों को आलोकित करते रहें और हमारे प्रयासों में हमारा मार्गदर्शन करें।

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Updated on:

09 May 2026 09:41 am

Published on:

09 May 2026 09:40 am

Hindi News / National News / Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live Updates: मंच पर मां दुर्गा की तस्वीर, शपथ से पहले शुभेन्दु अधिकारी ने किया X पर पोस्ट

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