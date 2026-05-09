Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live Updates: मंच पर मां दुर्गा की तस्वीर, शपथ से पहले शुभेन्दु अधिकारी ने किया X पर पोस्ट

शुभेन्दु ने लिखा कि आज जब हम स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बन रहे हैं, तो हम अपने राष्ट्र-निर्माताओं के सपनों को साकार कर रहे हैं। आज दशकों के कुशासन का अंत हुआ है और विकास, शांति तथा समृद्धि के 'डबल इंजन' वाले युग का शुभारंभ हुआ है। 'सोनार बांग्ला' के युग की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है।