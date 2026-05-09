कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुवेंदु आज लेंगे CM पद की शपथ, PM मोदी समेत ये हस्तियां रहेंगी मौजूद

बीते दस साल में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सियासत में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 1982 में बंगाल में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी को राज्य में खाता खोलने में 34 साल लग गए। साल 2016 में पहली बार भाजपा को 3 सीटें मिली। उस साल पार्टी ने 10.3 फीसदी वोट हासिल किया। साल 2021 में भाजपा ने 77 सीटें जीती और 38.4 मत प्रतिशत प्राप्त करके मुख्य विपक्षी दल बनी। इस बार पार्टी ने 45.84% वोट शेयर के साथ 207 सीटें हासिल कीं।