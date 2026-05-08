West Bengal: BJP ने आखिर क्यों चुना CM सुवेंदु अधिकारी को, जानिए 5 बड़े कारण

West Bengal CM face: पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब भी मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चा होती है, तो अब एक नाम सबसे आगे नजर आता है, सुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के पूर्व करीबी रहे अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर जैसी अहम सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत साबित की है। उन्होंने TMC के अंदरूनी ढांचे और वोट बैंक को करीब से समझा है, जिससे वे पार्टी के लिए मजबूत रणनीतिक चेहरा बन गए हैं। BJP उन्हें हिंदुत्व और आक्रामक राजनीति का प्रमुख चेहरा मानती है। 207 सीटों की बड़ी जीत के बाद पार्टी को कोई और मजबूत विकल्प नजर नहीं आ रहा है।