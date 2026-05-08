44.6 डिग्री तापमान और लू का रेड अलर्ट: राजस्थान-गुजरात सहित इन राज्यों में गर्मी का दौर शुरू, IMD ने जारी की चेतावनी

उत्तर-पश्चिम भारत में 11 से 14 मई के बीच एक नया 'वेट स्पेल' (Wet Spell) शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड में 8 मई को 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले थंडरस्क्वॉल की चेतावनी दी गई है, जिसकी गति 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 11 और 12 मई को भारी ओलावृष्टि और थंडरस्क्वॉल की आशंका है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 11 से 14 मई के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।