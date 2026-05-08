44.6 डिग्री तापमान और लू का रेड अलर्ट: राजस्थान-गुजरात सहित इन राज्यों में गर्मी का दौर शुरू, IMD ने जारी की चेतावनी

गर्मी से बचाव का प्रयास करते युवा। फोटो- पत्रिका
IMD Weather Warning India: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए मौसम चेतावनी जारी की है। आगामी सप्ताह में उत्तर-पश्चिम से लेकर दक्षिण प्रायद्वीप तक मौसम के कई रूप देखने को मिलेंगे, जिसमें थंडरस्क्वॉल (तेज अंधड़), भारी बारिश और भीषण लू (Heat Wave) का दोहरा संकट शामिल है। मौसम विभाग ने लोगों को आंधी और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और लू प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
उत्तर-पश्चिम भारत में 11 से 14 मई के बीच एक नया 'वेट स्पेल' (Wet Spell) शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड में 8 मई को 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले थंडरस्क्वॉल की चेतावनी दी गई है, जिसकी गति 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 11 और 12 मई को भारी ओलावृष्टि और थंडरस्क्वॉल की आशंका है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 11 से 14 मई के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।
पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए 8 और 9 मई को 'थंडरस्क्वॉल' का अलर्ट जारी किया गया है। विशेष रूप से बिहार में हवा की गति 60-70 किमी प्रति घंटे (झोंकों के साथ 80 किमी) तक जा सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में 8 मई को ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 8-9 मई को आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आएगी। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में 9 और 10 मई को भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है।
एक तरफ जहां कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है, वहीं पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में रहेगा। राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 44.6°C दर्ज किया गया है। अगले 7 दिनों तक पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में 'हीट वेव' (लू) की स्थिति बनी रहेगी। गुजरात क्षेत्र में 9 से 14 मई के बीच लू का प्रकोप रहेगा, जबकि कोंकण और गोवा में उमस भरी गर्मी (Hot & Humid weather) परेशान करेगी।
IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 12 मई तक अधिकतम तापमान में 3-5°C की धीरे-धीरे वृद्धि होगी। मध्य भारत में भी 9 मई के बाद तापमान 2-4°C तक बढ़ने के संकेत हैं। पूर्वोत्तर भारत में 9 मई तक तापमान में 3-5°C की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
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