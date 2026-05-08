तमिलनाडु में TVK को सरकार बनाने का न्योता, कल सुबह 11 बजे विजय लेंगे सीएम पद की शपथ

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में TVK ने अन्य दलों से सहयोग मांगा और इस आंकड़े तक पहुंच गई।



रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के 5 विधायकों ने TVK को समर्थन दिया है। इसके अलावा CPI के 2 और CPI(M) के 2 विधायकों ने भी समर्थन दिया है। वहीं, VCK ने भी अपने 2 विधायकों का समर्थन TVK को दे दिया है।