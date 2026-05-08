तमिलनाडु में TVK को सरकार बनाने का न्योता, कल सुबह 11 बजे विजय लेंगे सीएम पद की शपथ

तमिलनाडु में TVK चीफ विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। (Photo - ANI)
Vijay Oath Ceremony: तमिलनाडु में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, TVK चीफ विजय ने शुक्रवार शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। ऐसे में TVK चीफ विजय कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में TVK ने अन्य दलों से सहयोग मांगा और इस आंकड़े तक पहुंच गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के 5 विधायकों ने TVK को समर्थन दिया है। इसके अलावा CPI के 2 और CPI(M) के 2 विधायकों ने भी समर्थन दिया है। वहीं, VCK ने भी अपने 2 विधायकों का समर्थन TVK को दे दिया है।
एक आधिकारिक पत्र में, CPI (M) ने राज्य में सरकार बनाने के उद्देश्य से टीवीके को अपना समर्थन दिया, जबकि सीपीआई ने तमिलनाडु के लोगों के लिए स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन के पक्ष में विजय के नेतृत्व वाली पार्टी को सशर्त समर्थन प्रदान किया।
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