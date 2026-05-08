कोरोना से कितना खतरनाक है हंटावायरस? क्रूज शिप पर कहर के बाद 2 भारतीयों की बढ़ी निगरानी, केंद्र सरकार भी अलर्ट

दक्षिण अमेरिका से निकली एक क्रूज शिप पर हंटावायरस फैलने की खबर ने दुनिया भर में दहशत पैदा कर दी है। 'एमवी होन्डियस' नाम की इस जहाज पर अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। कुल आठ मामले सामने आए हैं। इनमें से पांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।