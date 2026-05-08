हंतावायरस को लेकर WHO सतर्क, पांच देशों को भेजीं 2,500 डायग्नोस्टिक किट, जानें कैसे फैलता है?

क्रूज संचालक ओशनवाइड एक्सपीडिशंस के अनुसार, 23 देशों के 146 यात्री अब भी जहाज पर सख्त एहतियाती उपायों के बीच मौजूद हैं। जहाज रविवार को स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के टेनेरिफ पहुंचने वाला है, जहां से यात्रियों को उनके देशों भेजा जाएगा। डब्लूएचओ का मानना है कि डच दंपती संभवतः अर्जेंटीना में बर्ड वॉचिंग यात्रा के दौरान संक्रमित हुए थे। एंडीज स्ट्रेन का यह दुर्लभ हंतावायरस चूहों से फैलता है, लेकिन कुछ मामलों में इंसानों के बीच नजदीकी संपर्क से भी संक्रमण संभव है।