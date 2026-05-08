कंगारू देश में तिरंगे की धमक: अंग्रेजों को पछाड़ भारतीय बने ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय

भारतीयों की इस बढ़ती संख्या ने जहां आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की आंतरिक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया आवास संकट और जनसंख्या वृद्धि के दबाव से जूझ रहा है। इसके कारण अप्रवासन एक ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा बन गया है। 'वन नेशन' जैसी पार्टियां इस जनसांख्यिकी बदलाव के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। 'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' जैसे प्रदर्शनों ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय समुदाय के लिए वहां पूरी तरह सामाजिक स्वीकृति पाना अभी भी एक चुनौती है। आर्थिक सफलता के बावजूद सांस्कृतिक अलगाव बढ़ रहा है। 'एंटी इमिग्रेंट' भावनाओं ने चुनौतियां खड़ी की हैं। भारतीयों को अब 'आउटसाइडर' के रूप में पेश किया जा रहा है। वीजा और आवास संकट प्रवासियों के लिए बड़ी बाधा है।