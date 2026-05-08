महिला पुलिस कमिश्नर B Sumathi का खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन, रात 2 बजे अकेली बस स्टॉप पर निकलीं… जाल में फंसे 40 आदमी

महिलाओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, इसके लिए उन्होंने खुद को अकेली यात्री बनाकर अंडरकवर ऑपरेशन किया। बस स्टॉप पर खड़े होते ही कुछ ही मिनटों में उनके आसपास संदिग्ध लोग जुटने लगे और बदतमीजी शुरू हो गई। जो कुछ उन्होंने उस रात देखा, वो बेहद चौंकाने वाला था। कमिश्नर सुमति के इस साहसिक कदम के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मात्र कुछ ही घंटों में 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया।