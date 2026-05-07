कृत्रिम पनीर बेचने वाले हो जाएं सावधान! केंद्र सरकार लेने जा रही बड़ा एक्शन

समिति का मानना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक देश होने के बावजूद बाजार में बड़े पैमाने पर सस्ता कृत्रिम पनीर बिक रहा है। यह पनीर दिखने और स्वाद में असली जैसा होता है, जिससे आम उपभोक्ता आसानी से भ्रमित हो जाता है और अनजाने में कम गुणवत्ता वाला उत्पाद खरीद लेता है। फिलहाल देश में करीब 1,000 कंपनियां या कारोबारी ऐसे हैं, जिनके पास कृत्रिम पनीर बनाने का लाइसेंस है। नई नीति के तहत अब नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि मौजूदा इकाइयों को अपना स्टॉक खत्म करने और उत्पादन बंद करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।